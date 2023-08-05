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Американец подарил жене на "золотую свадьбу" целое поле подсолнухов

Американец подарил жене на "золотую свадьбу" целое поле подсолнухов Фото: mirror
1,2 млн подсолнухов, высаженных на площади в 32 гектара подарил подарил фермер из Канзаса своей супруге в честь 50-ой годовщины их свадьбы, сообщает Zakon.kz

Как пишет Mirror Ли Уилсон из Канзаса решил сделать жене по имени Рене необычный сюрприз и засеял в мае поле, ему помог их сын. Когда подсолнухи выросли, он пригласил супругу на поле и сказал ей, что это его подарок в честь 50-летия со дня свадьбы.

Как выяснилось пара познакомилась, когда им было по 16 лет, и с тех пор они вместе. Мужчина отметил, что жене всегда нравились подсолнухи, поэтому он не особо раздумывал над подарком.

Издание также сообщает, что Канзас часто называют "Штатом подсолнухов" из-за обилия диких подсолнухов, которые растут на его ландшафте. Сезон подсолнечника обычно приходится на конец лета, обычно с конца июля до начала сентября, хотя точное время может варьироваться в зависимости от погодных условий и графика посева.

Помимо своей эстетической привлекательности, подсолнухи также играют важную роль в поддержании биоразнообразия. Их большие цветочные головки привлекают опылителей, таких как пчелы и бабочки, что делает их полезными для экосистемы.

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