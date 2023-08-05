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ЮНИСЭФ: 14 млн детей в Судане остро нуждаются в гуманитарной поддержке

Судан Фото: pixabay
Военный конфликт в Судане усугубляет голодный кризис, от которого страдают миллионы детей, сообщает Zakon.kz.

Почти 14 миллионов детей – число, примерно эквивалентное каждому ребенку в Колумбии, Франции, Германии или Таиланде – остро нуждаются в гуманитарной поддержке, пишет CNN со ссылкой на заместителя исполнительного директора ЮНИСЕФ Теда Чайбана.

По его словам, более 1,7 млн детей в Судане были вынуждены покинуть свои дома, столкнувшись с риском голода, болезней, насилия и разлучения семей.

"Три миллиона детей в возрасте до пяти лет недоедают, а 700 000 подвергаются риску тяжелого острого недоедания и смерти. 1,7 млн детей в возрасте до одного года рискуют пропустить критически важные прививки, что повышает риск вспышек заболеваний", — добавил Чайбан.

По данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта в Судане в середине апреля по меньшей мере 435 детей были убиты.

С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну.

Сообщалось о почти полном отключении интернета в Судане, поскольку продолжались боевые действия между Вооруженными силами Судана (СВС) и военизированной группировкой Сил оперативной поддержки (СОП).

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