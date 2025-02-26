46 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане

В Судане выросло число жертв во время крушения военного самолета, которое случилось 25 февраля 2025 года над густонаселенным районом города Омдурмана, сообщает Zakon.kz.

В данный момент известно по меньшей мере о 46 погибших, включая женщин и детей, пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Авиакатастрофу в стране называют одной из самых смертоносных за последние два десятилетия.

Самолет потерпел крушение при взлете с авиабазы ​​Вади-Сайидна, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Первоначально сообщалось о 19 погибших.

В результате аварии также были повреждены несколько домов в районе Каррари.

Причина крушения пока не названа.

В начале февраля в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне (США) джет легенды рока протаранил другой самолет.