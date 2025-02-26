46 человек погибли в результате крушения военного самолета в Судане
Фото: pixabay
В Судане выросло число жертв во время крушения военного самолета, которое случилось 25 февраля 2025 года над густонаселенным районом города Омдурмана, сообщает Zakon.kz.
В данный момент известно по меньшей мере о 46 погибших, включая женщин и детей, пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц.
Авиакатастрофу в стране называют одной из самых смертоносных за последние два десятилетия.
Самолет потерпел крушение при взлете с авиабазы Вади-Сайидна, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Первоначально сообщалось о 19 погибших.
В результате аварии также были повреждены несколько домов в районе Каррари.
Причина крушения пока не названа.
В начале февраля в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне (США) джет легенды рока протаранил другой самолет.
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