Гробы с подкладками Барби начали продавать в Сальвадоре

Похоронное бюро в Сальвадоре предлагает розовые гробы с подкладками Барби, сообщает Zakon.kz.

Розовые металлические гробы продаются в похоронном бюро "Альфа и Омега" в городе Ауачапан, недалеко от границы с Гватемалой, пишет ABC News.

Владелец Исаак Вильегас сказал в пятницу, что он уже предложил вариант розовых гробов до июльской премьеры фильма о Барби. Но помешательство, охватившее Латинскую Америку, убедило его украсить тканевые подкладки гробов изображениями куклы. Гробы тоже украшены маленькими белыми звездочками.

"Я сказал: "Мы должны следовать этой тенденции", – сказал Вильегас о гробах, отметив, что "это был успех".

По словам владельца, похоронное бюро уже запустило рекламную кампанию вокруг коробок Барби и продало 10 из них.

Вильегас сказал, что еще год назад семьи предпочитали традиционные гробы таких цветов, как коричневый, черный, белый или серый. Но год назад он продал свой первый розовый гроб семье, которая хотела, чтобы их очень счастливый родственник был похоронен в гробу более счастливого цвета.





"У нас будет больше розовых гробов, потому что люди просят об этом", — сказал он.

Латинская Америка вскочила в манию Барби с розовыми тако и выпечкой, коммерческими самолетами с логотипом Барби, политической рекламой и даже протестами на тему Барби.

Тема знаменитой куклы также приобрела мрачный оттенок.

В июле антиправительственные демонстранты нарядили двух женщин в розовое и поместили их в гигантские коробки Барби на главной площади Лимы, столицы Перу, в знак протеста против президента Дины Болуарте, при администрации которой полиция часто вступала в столкновения с протестующими.