В Грузии число жертв оползня увеличилось до 14

Спасатели обнаружили на месте сошедшего в Грузии оползня тело 14-го погибшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Рустави 2", к настоящему времени установлены личности 6 погибших.

По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папушвили, помощь местным спасателям из других стран не требуется.

Спасатели продолжают поиски еще 23 человек. В поисково-спасательной операции участвуют 400 специалистов, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.

Ранее сообщалось, что в селе Шови в высокогорном грузинском регионе Рача рядом с гостиницей сошел оползень. Под оползень попали 16 человек, в том числе дети. Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки.

