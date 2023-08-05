Лада Дэнс пострадала в дорожной аварии
Фото: Instagram/lada_dance_official
Российская певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "112", артистка находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.
Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Зрителям она запомнилась такими шлягерами, как "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".
Ранее российская певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа.
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