Лада Дэнс пострадала в дорожной аварии

Российская певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "112", артистка находилась в такси, она получила черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.

Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Зрителям она запомнилась такими шлягерами, как "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".

Ранее российская певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа.

