Стало известно о состоянии Лады Дэнс после аварии
Фото: Instagram/lada_dance_official
Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал о том, что исполнительница находится в тяжелом состоянии после ДТП в подмосковном Подольске, сообщает Zakon.kz.
Он заявил "Газете.Ru", что для помощи пострадавшей был привлечен вертолет медслужбы и МЧС.
Как отмечается, артистка ехала с корпоративного выступления домой.
"Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас проходят обследования, ведутся медицинские исследования на этот счет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились. Кто виноват – непонятно, степень виновности будет известна позже, это будут уже разбираться уже другие органы. Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация", – сказал он.
Ранее сообщалось, что российская певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript