Стало известно о состоянии Лады Дэнс после аварии

Фото: Instagram/lada_dance_official

Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал о том, что исполнительница находится в тяжелом состоянии после ДТП в подмосковном Подольске, сообщает Zakon.kz.

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