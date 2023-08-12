Ладе Дэнс сняли послеоперационные швы

Директор российской певицы Лады Волковой, более известной как Лада Дэнс, рассказал о состоянии артистки после операции, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что ей сняли первые послеоперационные швы.

"Переломный момент произошел. Она идет на поправку. Сегодня врачи сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица". Директор певицы Сергей Пудовкин

По его словам, реабилитационный период будет долгим. Певице будет необходимо пройти курс специальных физических упражнений.

"Конечно, она, как всякая девушка, расстраивается в связи с этими сложностями, особенно косметическими. Ей трудно говорить, трудно ходить. Есть действительно большие физические обременения. Но, слава богу, жива. И прогнозы врачей оптимистичны", – добавил Сергей Пудовкин.

Также он отметил, что Лада очень целеустремленный и очень сильный человек.

"Она не только яркий, популярный и искрометный артист, который поет прекрасные песни, хиты, но и очень сильный человек. Поэтому все будет хорошо". Сергей Пудовкин

5 августа 2023 года сообщалось, что Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске: она получила черепно-мозговую травму. Сообщалось, что после очередной операции она с трудом дышит и говорит.

