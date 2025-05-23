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Спорт

"Интер" или "Наполи": определился чемпион Италии

Чемпионат Италии по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 01:51 Фото: Instagram/officialsscnapoli
23 мая в матчах с участием "Интера" и "Наполи" определился чемпион Италии, сообщает Zakon.kz.

Перед началом обе команды поделились составами. Уже на этом этапе видим решение, которое может дорого стоить "змеям". Например, Симоне Индзаги оставил в запасе Дюмфриса, Лаутаро, Тюрама, Бастони, Бареллу и Мхитаряна. Очевидно, тренерский штаб бережет силы на финал Лиги чемпионов, который сыграют 31 мая. Миланцы еще перед полуфиналами сделали ставку на победу в ЛЧ.

В составе Наполи все спокойно. Вышли все сильнейшие. Отметить можно разве что Лоботку, которого придержали в запасе.

В итоге "Наполи" в четвертый раз в истории стал чемпионом Италии! В матче 30-го тура Серии А неаполитанцы со счетом 2:0 обыграли "Кальяри". Отличились Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку.

В параллельной встрече "Интер" с таким же счетом оказался сильнее "Комо", но, учитывая ход событий в матче "Наполи", для нерадзурри эта победа оказалась рядовой, поскольку отставание в одно очко отыграть они не сумели.

Ранее в английской Премьер-лиге назвали лучших футболистов сезона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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