"Интер" или "Наполи": определился чемпион Италии
Перед началом обе команды поделились составами. Уже на этом этапе видим решение, которое может дорого стоить "змеям". Например, Симоне Индзаги оставил в запасе Дюмфриса, Лаутаро, Тюрама, Бастони, Бареллу и Мхитаряна. Очевидно, тренерский штаб бережет силы на финал Лиги чемпионов, который сыграют 31 мая. Миланцы еще перед полуфиналами сделали ставку на победу в ЛЧ.
I nostri 1️⃣1️⃣ per #ComoInter?— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 23, 2025
Eccoli qui 👊@play_eFootball #ForzaInter pic.twitter.com/oEK0I1mo0W
В составе Наполи все спокойно. Вышли все сильнейшие. Отметить можно разве что Лоботку, которого придержали в запасе.
STARTING XI #NapoliCagliari pic.twitter.com/EvU1MqWqJH— Napoli Zone (@TheNapoliZone) May 23, 2025
В итоге "Наполи" в четвертый раз в истории стал чемпионом Италии! В матче 30-го тура Серии А неаполитанцы со счетом 2:0 обыграли "Кальяри". Отличились Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку.
В параллельной встрече "Интер" с таким же счетом оказался сильнее "Комо", но, учитывая ход событий в матче "Наполи", для нерадзурри эта победа оказалась рядовой, поскольку отставание в одно очко отыграть они не сумели.
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