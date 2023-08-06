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Не менее 30 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Пакистане

Не менее 30 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Пакистане Фото: Twitter/Khalid Buriro
По меньшей мере 30 пассажиров погибли в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах, сообщает Zakon.kz.

Не менее 80 – пострадали, передает GEO News.

Телеканал уточняет, что к месту происшествия направляются спасательные поезда, режим ЧС введен в ближайших больницах.

В настоящее время девять из десяти вагонов убраны, раненые и погибшие, которые застряли в них, извлечены.


Поезд, вышедший из Карачи, направлялся в город Хавелиан.

Причина трагедии не называется. В близлежащих больницах в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации.

11 мая 2023 года на перегоне "Игилик" на участке железной дороги "Игілік-Бадам" в Казахстане произошел сход 18 вагонов: из них 17 пустых вагонов опрокинулись набок. Никто не пострадал.

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