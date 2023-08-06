Не менее 30 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Пакистане

По меньшей мере 30 пассажиров погибли в результате схода 10 вагонов поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд около города Навабшах, сообщает Zakon.kz.

Не менее 80 – пострадали, передает GEO News.

Телеканал уточняет, что к месту происшествия направляются спасательные поезда, режим ЧС введен в ближайших больницах.

В настоящее время девять из десяти вагонов убраны, раненые и погибшие, которые застряли в них, извлечены.





نوابشاھ ۔۔۔ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب کراچی سے پنجاب جانے والی ہزارہ ایکسپریس کو حادثہ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آٹھ سے زائد بوگیاں ٹریک سے ہٹ کر الٹ گئی ہیں۔ فی الحال جانی نقصان کا اندازہ نہیں ۔اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین#PakistanRailways@KhSaad_Rafique pic.twitter.com/boX75jYSjt — Talha (@talhaa92) August 6, 2023

Поезд, вышедший из Карачи, направлялся в город Хавелиан.

Причина трагедии не называется. В близлежащих больницах в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации.

11 мая 2023 года на перегоне "Игилик" на участке железной дороги "Игілік-Бадам" в Казахстане произошел сход 18 вагонов: из них 17 пустых вагонов опрокинулись набок. Никто не пострадал.

