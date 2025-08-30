В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Cairo24, до текущего момента сообщалось о 29 пострадавших.
"Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", – говорится в сообщении издания.
Ранее в Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар. Также недавно в Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16. Пилот погиб.
