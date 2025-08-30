В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов

Фото: стопкадр видео

Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Cairo24, до текущего момента сообщалось о 29 пострадавших. "Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", – говорится в сообщении издания. Ранее в Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар. Также недавно в Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16. Пилот погиб.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: