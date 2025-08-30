#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов

Поезд сошел с рельсов в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 23:26 Фото: стопкадр видео
Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Cairo24, до текущего момента сообщалось о 29 пострадавших.

"Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", – говорится в сообщении издания.

Ранее в Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар. Также недавно в Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16. Пилот погиб.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Три брата-шотландца установили мировой рекорд по скорости гребли в Тихом океане
Мир
00:59, 31 августа 2025
Три брата-шотландца установили мировой рекорд по скорости гребли в Тихом океане
Невероятный случай: мужчина выжил после падения с 19-го этажа
Мир
22:18, 30 августа 2025
Невероятный случай: мужчина выжил после падения с 19-го этажа
В Белом доме прокомментировали сообщения о "смерти" Трампа
Мир
20:59, 30 августа 2025
В Белом доме прокомментировали сообщения о "смерти" Трампа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: