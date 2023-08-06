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Трамп отказался от сделки с прокуратурой

Отказался от сделки с прокуратурой Фото: Facebook/Donald J. Trump
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится ни при каких условиях заключить сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его адвоката Джона Лауро.

"Нет", – ответил он на вопрос о том, существует ли какое-либо условие, при котором Трамп согласится пойти на сделку.

По его словам, сделка экс-президента США с прокуратурой исключена. Защита требует полного прекращения дела о штурме Капитолия. Другие пути развития событий адвокат Дональда Трампа даже не рассматривает.


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Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр", и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.

Ранее стало известно, что Трамп намерен потребовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Ранее ему предъявили обвинения в связи с его призывом не признавать результаты президентских выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Трамп назвал суд над собой "печальным днем для Америки".

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