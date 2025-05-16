Трамп заявил, что Иран согласился с условиями ядерной сделки

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран "в некотором роде" согласовали условия ядерной сделки, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Трамп хочет добиться того, чтобы Иран отказался от ядерного оружия.

Во время общения с журналистами в Дохе (Катар) Трамп охарактеризовал переговоры между американским спецпредставителем Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи как "очень серьезные".

Во время последнего визита к лидерам арабских стран Персидского залива американский лидер подчеркивал, что военные действия против ядерных объектов Ирана остаются возможными, если переговоры сорвутся.

"Иран как бы согласился на условия. Они не будут производить, я бы сказал, по-дружески, ядерную пыль", – заявил президент США на деловом мероприятии.

Он заверил, что в ответ Штаты тоже "не будут производить никакой ядерной пыли в Иране".



Главный политический, военный и ядерный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия. При условии, если его можно будет использовать для гражданского использования. Также Иран хочет немедленной отмены всех экономических санкций.

Ранее Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской.