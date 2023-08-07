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Генсек ООН призвал все страны полностью отказаться от ядерного оружия

Призвал все страны полностью отказаться от ядерного оружия Фото: Facebook/ООН
Все страны должны полностью отказаться от ядерного оружия, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем послании, во время проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченными к 78-й годовщине бомбардировки Хиросимы, сообщает Zakon.kz.
"Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь", – зачитала послание Гутерриша его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

В своем послании Гутерриш также отметил, что "некоторые страны" продолжают "безрассудно бряцать ядерным мечом". Глава ОНН призвал все государства к полному ядерному разоружению и назвал это главной целью организации.

При этом Гутерриш не уточнил, кто совершил атомную бомбардировку 78 лет назад и какие страны, по его мнению, бряцают ядерным оружием сейчас.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Бомба на Хиросиму была сброшена 6 августа, а 9-го – на Нагасаки. Данные атомные бомбардировки - единственный случай применения ядерного оружия в истории человечества. В результате погибли порядка 200 тысяч человек.

В конце июля генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения".

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