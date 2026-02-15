Польша должна стремиться к ядерному оружию, заявил президент страны

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна двигаться к обладанию ядерным оружием, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Польша "на грани вооруженного конфликта, а агрессивная политика России делает укрепление национальной безопасности приоритетом". Об этом Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News.

Навроцкий подчеркнул, что он поддерживает присоединение Польши к ядерному проекту, соблюдая все международные нормы:

"Этот путь — тот, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы начать работу".

Президент добавил, что пока не ясно, будет ли программа реализована полностью, но страна должна рассматривать укрепление безопасности "даже на основе ядерного потенциала". Он также отметил, что Россия может агрессивно реагировать на любые шаги Польши в этом направлении.

Ранее новогодняя речь премьера Польши обернулась политическим скандалом.