#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
496
588.01
6.42
Мир

Польша должна стремиться к ядерному оружию, заявил президент страны

ракета, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 17:25 Фото: freepik
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна двигаться к обладанию ядерным оружием, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, Польша "на грани вооруженного конфликта, а агрессивная политика России делает укрепление национальной безопасности приоритетом". Об этом Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News.

Навроцкий подчеркнул, что он поддерживает присоединение Польши к ядерному проекту, соблюдая все международные нормы:

"Этот путь — тот, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы начать работу".

Президент добавил, что пока не ясно, будет ли программа реализована полностью, но страна должна рассматривать укрепление безопасности "даже на основе ядерного потенциала". Он также отметил, что Россия может агрессивно реагировать на любые шаги Польши в этом направлении.

Ранее новогодняя речь премьера Польши обернулась политическим скандалом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Латвию критикуют из-за грязной машины для президента Польши
05:40, 15 декабря 2025
Латвию критикуют из-за грязной машины для президента Польши
Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Польши
13:26, 03 июня 2025
Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Польши
Мощь ядерного оружия безумна: Трамп призвал страны разоружиться
01:41, 07 марта 2025
Мощь ядерного оружия безумна: Трамп призвал страны разоружиться
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальный бывший чемпион UFC вышел из тюрьмы
17:26, Сегодня
Скандальный бывший чемпион UFC вышел из тюрьмы
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
16:58, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
16:37, Сегодня
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
16:19, Сегодня
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: