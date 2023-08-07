У модели из Москвы украли тысячу долларов, заработанную в Казахстане
Фото: pixabay
25-летняя модель по имени Ксения поработала в Астане и получила гонорар. После возвращения домой она обнаружила пропажу 1 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
У начинающей модели из Москвы украли 1 тыс. долларов. Она обнаружила неладное, когда начала разбирать свой багаж, сообщает SHOT.
Девушка обратилась в полицию.
По данным канала, 25-летняя Ксения прилетела в Астану, где позировала в качестве модели, она заработала 1 тыс. долларов.
В Москве ее ждали новые показы и контракты. Вернувшись домой из Шереметьево, она раскрыла чемодан и заметила сорванные замки и исчезнувшие деньги.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript