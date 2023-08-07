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У модели из Москвы украли тысячу долларов, заработанную в Казахстане

у модели украли 1 тыс. долларов Фото: pixabay
25-летняя модель по имени Ксения поработала в Астане и получила гонорар. После возвращения домой она обнаружила пропажу 1 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

У начинающей модели из Москвы украли 1 тыс. долларов. Она обнаружила неладное, когда начала разбирать свой багаж, сообщает SHOT.

Девушка обратилась в полицию.

По данным канала, 25-летняя Ксения прилетела в Астану, где позировала в качестве модели, она заработала 1 тыс. долларов.

В Москве ее ждали новые показы и контракты. Вернувшись домой из Шереметьево, она раскрыла чемодан и заметила сорванные замки и исчезнувшие деньги. 


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