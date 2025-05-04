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Спорт

До 100 тысяч долларов получили Назым Кызайбай и другие казахстанские боксерши

Боксерши Казахстана получили денежные премии, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 02:55 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На днях в Алматы капитан сборной Казахстана по боксу трехкратная чемпионка мира и еще пятеро боксерш получили от 25 тыс. до 100 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Так в городе Алматы прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата мира по боксу в Сербии, где президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип вручил денежные сертификаты спортсменкам и тренерам.

Федерацией были предусмотрены существенные призовые. Так по 100 тыс. долларов получили:

  • Назым Кызайбай;
  • Алуа Балкыбекова;
  • Аида Абикеева.

Виктория Графеева и Елдана Талипова получили 50 тыс. долларов США. Наталье Богдановой подарили 25 тыс. долларов.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

"Это отличная мотивация для нас и молодых девушек, которые за нами следят! Конечно, первая наша цель – поднять голубой флаг страны в небо и достойно защитить честь страны. Если пот и работа, проделанная для этого, будут оценены, то это будет стимулировать нас к еще большим достижениям! Спасибо большое!" – отреагировала на награждение Назым Кызайбай у себя в Instagram.

2 мая ключи от квартир в Алматы получили пять призеров Олимпийских игр в Париже. В их числе и Назым Кызайбай.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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