Турция раскрыла потери зерна из-за взрыва в порту

Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже, который произошел 7 августа, сообщает Zakon.kz.

После взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено 20% запасов зерна. Это 15 тысяч тонн продукции, сообщает URA.ru.



Согласно предварительным оценкам, около 20% этого запаса было повреждено.

Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал говорил о том, что в качестве версии происшествия рассматривается диверсия. Сам он считает ее маловероятной.

Мощный взрыв прогремел в районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного в провинции Коджаэли примерно в 100 км от Стамбула на Мраморном море.

12 человек получили ранения. Взрыв произошел на территории, где происходит загрузка судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.