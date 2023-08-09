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Турция раскрыла потери зерна из-за взрыва в порту

зерно пшеницы Фото: pixabay
Власти Турции сообщили об уничтожении 15 тысяч тонн зерна из-за взрыва в Дериндже, который произошел 7 августа, сообщает Zakon.kz.

После взрыва в турецком порту Дериндже было повреждено 20% запасов зерна. Это 15 тысяч тонн продукции, сообщает URA.ru.

Согласно предварительным оценкам, около 20% этого запаса было повреждено.

Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал говорил о том, что в качестве версии происшествия рассматривается диверсия. Сам он считает ее маловероятной. 

Мощный взрыв прогремел в районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного в провинции Коджаэли примерно в 100 км от Стамбула на Мраморном море.

12 человек получили ранения. Взрыв произошел на территории, где происходит загрузка судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.

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Данияр Кунафин
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