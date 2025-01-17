Умер режиссер сериалов "Сверхъестественное" и "Анатомия страсти" Жанно Шварц
Фото: X(Twitter)/@DamienMARIC
В возрасте 87 лет ушел из жизни франко-американский кинорежиссер Жанно Шварц, сообщает Zakon.kz.
По информации The Hollywood Reporter, умер режиссер 14 января от дыхательной недостаточности в Центральной больнице французского города Лош.
Как уточняется, многие артисты выразили соболезнования близким Шварца.
"Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не просто блестящим режиссером, а человеком доброй и щедрой души. Он подарил нам множество вневременных историй, в том числе "Где-то во времени", фильм, который навсегда изменил мою жизнь", – написала звезда "Джеймса Бонда" Джейн Сеймур.
Жанно Шварц работал в кино около 60 лет. Среди его картин – "Челюсти 2", "Санта-Клаус: Фильм", "Супергерл". Также Шварц снял некоторые эпизоды сериалов "Анатомия страсти", "Сумеречная зона", "Тайны Смолвиля", "Сверхъестественное".
Ранее сообщалось, что умер оскароносный режиссер Дэвид Линч.
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