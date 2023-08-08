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За серию краж из частных домов в США задержали медведицу

Медведицу задержали в США за серию краж из частных домов Фото: pixabay
Черную медведицу по кличке Хэнк-Танк и ее трех медвежат поймали в американском штате Калифорния после серии вторжений в жилые дома. Животные пристрастились к человеческой еде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Daily News, после серии вторжений в частные дома в Калифорнии "задержали" самку черного медведя по кличке Хэнк-Танк. Медведица, которую сначала ошибочно считали самцом, терроризировала владельцев частных домов на берегу озера Тахо целых полтора года.

По данным Калифорнийского департамента по делам дикой природы и рыбного хозяйства, медведица в ответе как минимум за 21 случай вторжения в жилые дома и нанесение серьезного ущерба частной собственности. Ее причастность ко "взломам" подтвердили ДНК-тесты. В домах медведица искала пищу: она пристрастилась к человеческой еде и перестала бояться людей, из-за чего начала представлять опасность для местных жителей. На момент поимки она весила около 227 килограммов.

Вместе с Хэнк-Танк поймали ее трех медвежат. Их поместили в центр реабилитации диких животных и собираются выпустить на свободу в заповеднике. Специалисты надеются, что медвежата смогут успешно вернуться в дикую природу и не станут демонстрировать "дурное поведение, которому они научились у матери". Сама медведица-взломщица на волю уже не вернется. Ее обследуют ветеринары, после этого ее отправят в центр содержания диких животных в штате Колорадо.

Ранее в Ираке медведь сбежал из ящика в самолете.

Редкие фото медведицы и других диких зверей, которые сделал зоолог из Алматы, можно увидеть здесь.

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