За серию краж из частных домов в США задержали медведицу
Как пишет New York Daily News, после серии вторжений в частные дома в Калифорнии "задержали" самку черного медведя по кличке Хэнк-Танк. Медведица, которую сначала ошибочно считали самцом, терроризировала владельцев частных домов на берегу озера Тахо целых полтора года.
По данным Калифорнийского департамента по делам дикой природы и рыбного хозяйства, медведица в ответе как минимум за 21 случай вторжения в жилые дома и нанесение серьезного ущерба частной собственности. Ее причастность ко "взломам" подтвердили ДНК-тесты. В домах медведица искала пищу: она пристрастилась к человеческой еде и перестала бояться людей, из-за чего начала представлять опасность для местных жителей. На момент поимки она весила около 227 килограммов.
Вместе с Хэнк-Танк поймали ее трех медвежат. Их поместили в центр реабилитации диких животных и собираются выпустить на свободу в заповеднике. Специалисты надеются, что медвежата смогут успешно вернуться в дикую природу и не станут демонстрировать "дурное поведение, которому они научились у матери". Сама медведица-взломщица на волю уже не вернется. Ее обследуют ветеринары, после этого ее отправят в центр содержания диких животных в штате Колорадо.
Ранее в Ираке медведь сбежал из ящика в самолете.
Редкие фото медведицы и других диких зверей, которые сделал зоолог из Алматы, можно увидеть здесь.