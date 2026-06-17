Медведица с медвежатами напала на школьников во время похода в США

В американском штате Вашингтон медведица с двумя медвежатами напала на группу школьников, отправившихся в поход по одной из самых популярных горных троп региона. В результате инцидента один подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Seattle Times, происшествие случилось 16 июня 2026 года на туристической тропе у Маунт-Си. Группа из шести баскетболистов школы Томаса Джефферсона преодолела около 4,5 километра маршрута, когда неожиданно столкнулась с черной медведицей и ее детенышами.

По словам очевидцев, животное сразу перешло в атаку. Один из подростков получил царапины от когтей хищницы, а второй пострадал во время попытки убежать. После нападения медведица скрылась вместе с медвежатами.

Школьники вызвали экстренные службы. На место оперативно прибыли спасатели, которые находились неподалеку. Одного из пострадавших доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Второму медицинская помощь не понадобилась. Позже выяснилось, что незадолго до инцидента та же медведица преследовала другую группу туристов, однако тогда обошлось без нападения.

После происшествия власти временно закрыли маршруты на Маунт-Си – популярном скалистом пике недалеко от Сиэтл. Сотрудники природоохранных служб ведут поиски агрессивного животного и оценивают возможную угрозу для посетителей.

Специалисты отмечают, что нападения черных медведей на людей в штате Вашингтон происходят крайне редко. За всю историю наблюдений было официально зарегистрировано около 20 подобных случаев.

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