Молодежь в Китае все чаще стала отправляться в "отпуск в никуда"

Распространенное в Китае отношение молодежи к работе и учебе по принципу "лежать плашмя", то есть стремиться к минимуму, чтобы прожить, теперь распространилось и на сферу отдыха, сообщает Zakon.kz.

Эта практика, известная на китайском языке как tang ping, в последние годы стала популярной в социальных сетях Китая, поскольку молодым китайцам все труднее добиваться успеха упорным трудом, и они предпочитают добиваться необходимого минимума, чтобы свести концы с концами, сообщает SCMP.



В сфере досуга это занятие означает, что, путешествуя, молодежь не имеют маршрутов и фиксированных пунктов назначения, а останавливаются где попало, чтобы достичь полного расслабления.

Согласно отчету о тенденциях в сфере туризма на День труда, подготовленному онлайн-платформой для путешествий Qunar, "лежачие отдыхающие" стали одним из 10 главных туристических трендов 2023 года.

Количество онлайн-поисков этого термина увеличилось в шесть раз.

Среди других девяти туристических трендов - посещение храмов, художественных выставок и музыкальных фестивалей, а также близкое знакомство с животными в зоопарках.

Феномен "лежачих путешествий", по мнению пользователей соцсети, представляет собой просто "смену места для сна".