В Узбекистане мусор будут вывозить под классическую музыку

Жителей Ташкента и двух областей пожаловались на сигнальный метод вывоза мусора с населенных пунктов каждое утро. Власти приняли решение попробовать новый метод работы мусоровозочных машин, сообщает Zakon.kz.

По инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки.



В настоящее время метод запустили в тестовом режиме в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделили по одному специальному транспорту, прибытие которого оповещается не громкими сигналами, а классической музыкой.

При успешном опыте нового метода в этих регионах, его внедрят по всей стране.