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События

Вывоз мусора повредил авто: казахстанцу выплатят почти 1 млн тенге

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 09:28 Фото: pexels
В Уральске во время вывоза мусора повредили машину. Суд встал на сторону автовладельца и возложил ответственность за выплату компенсации сразу на двух людей, которые ответственны за хранение и вывоз мусора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, во время вывоза твердых бытовых отходов с контейнера на автомобиль Hyundai истца попало загрязняющее вещество. В результате было повреждено лакокрасочное покрытие машины.

По заключению экспертизы, стоимость ремонта составила 951 371 тенге.

Первоначально суд №2 города Уральска частично удовлетворил иск и взыскал всю сумму ущерба с ТОО "Орал Таза Сервис", которое занималось вывозом. При этом в иске к владельцу контейнера было отказано.

"С истца взыскали расходы на оплату услуг представителей и специалистов, а также проведение судебной экспертизы", – говорится в сообщении.

Представитель ТОО не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с размером установленного ущерба, но пришла к выводу, что суд первой инстанции неправильно определил ответственных за его возмещение.

"Апелляционная инстанция установила, что ущерб возник в результате совместных действий. Владелец контейнера допустил нарушение требований законодательства и условий договора при обращении с отходами, а ТОО, осуществляя вывоз мусора, не обеспечило безопасное проведение работ и не приняло необходимых мер для предотвращения причинения вреда третьим лицам", – добавили в пресс-службе суда.

В итоге апелляционная коллегия изменила решение суда первой инстанции. С ТОО "Орал Таза Сервис" и владельца контейнера солидарно взыскали сумму за причиненный ущерб.

Кроме того, с ответчиков взыскали 95 137 тенге расходов на оплату услуг представителя и 9 514 тенге государственной пошлины. В остальной части решение суда первой инстанции оставили без изменений.

В Костанае клиентка подала в суд из-за некачественной пластики губ. Оказалось, что косметолог осуществляла медицинскую деятельность без необходимого профильного образования и лицензии.

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Камила Салкымбаева
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