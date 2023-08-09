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Байден в своем репертуаре: американский лидер снова оговорился

Байден в своем репертуаре: американский лидер снова оговорился Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден во время своего выступления назвал Большой каньон в США "одним из девяти чудес света", сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости президент ошибся дважды – Большой каньон не является чудом света, а последних всего семь, а не девять. 

"Большой каньон – одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света", – заявил Байден.

Как сообщали ранее, Байден в своих речах в разное время путал Канаду с Китаем, Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. Также Байден путал Россию и Украину, отвечая на вопросы журналистов о вступлении в НАТО.

Отметим, что Байден в силу возраста часто все путает и забывает. Однако он объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года.

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