Байден в своем репертуаре: американский лидер снова оговорился

Президент США Джо Байден во время своего выступления назвал Большой каньон в США "одним из девяти чудес света", сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости президент ошибся дважды – Большой каньон не является чудом света, а последних всего семь, а не девять.

"Большой каньон – одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света", – заявил Байден.

Как сообщали ранее, Байден в своих речах в разное время путал Канаду с Китаем, Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. Также Байден путал Россию и Украину, отвечая на вопросы журналистов о вступлении в НАТО.

Отметим, что Байден в силу возраста часто все путает и забывает. Однако он объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года.