Ученые развенчали миф о 10 000 шагах в день

Популярное убеждение о необходимости проходить 10 000 шагов ежедневно оказалось преувеличением, сообщает Zakon.kz.

Как показал крупный метаанализ, опубликованный в журнале The Lancet Public Health, уже 7000 шагов в день дают значительный оздоровительный эффект.

Исследование под руководством профессора Мелоди Динг из Университета Сиднея охватило данные 57 научных работ, выполненных в 2014-2025 годах в Австралии, США, Великобритании, Японии и других странах. В нем участвовали десятки тысяч человек, которые носили шагомеры, фитнес-браслеты и другие устройства для измерения физической активности.

Результаты показали, что ежедневная активность на уровне 7000 шагов снижает риск преждевременной смерти на 47%, а вероятность развития деменции – на 38%. Дополнительные шаги, вплоть до 10 000, дают лишь незначительное улучшение показателей. Также были зафиксированы положительные эффекты в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и депрессии.

Авторы подчеркивают: гораздо важнее не строгое выполнение нормативов, а постепенное увеличение активности. Даже рост с 2000 до 4000 шагов способен заметно повлиять на общее состояние здоровья.

Ранее стало известно, как недосып приводит к лишнему весу. Подробнее можно узнать здесь.

