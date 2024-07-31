Президент Кыргызстана официально запретил вебкам-проституцию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях)", сообщает Zakon.kz.

Закон был принят Жогорку Кенешем 26 июня 2024 года. Он устанавливает противоправность организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и устанавливает ответственность за эти деяния.

За организацию вебкам-студии теперь грозит штраф от 1000 до 2000 расчетных показателей: 100-200 тысяч сомов (около 560 000 – 1 100 000 тенге) или лишение свободы на срок до трех лет.

Организация вебкам-студии, совершенная группой лиц по предварительному сговору, будет наказываться штрафом от 2000 до 3000 расчетных показателей: 200-300 тысяч сомов (1 100 000 – 1 700 000 тенге) или лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без нее.

Те же деяния, совершенные в составе организованной преступной группы, преступного сообщества, наказываются лишением свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Деяния, совершенные с использованием детей, наказываются лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Моделей вебкам-студий будут штрафовать на 100 расчетных показателей: 10 000 сомов (около 56 000 тенге).

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