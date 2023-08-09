Уровень воды в Иссык-Куле заметно сократился за 10 лет, в Минприроды назвали причины

В Минприроды Кыргызстана назвали решение для устранения проблемы сокращения уровня воды в Иссык-Куле. Для этого следует внедрять водосберегающие технологии, сообщает Zakon.kz.

Вода в Иссык-Куле за 10 лет отступила от берега почти на метр, сообщил начальник Управления водными и земельными ресурсами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Таалай Далбаев, передает Sputnik Кыргызстан.



"С 2011-го по 2021 год вода отступила от берега на 95 сантиметров. Причины – сокращение числа малых рек, впадающих в озеро, из-за жаркого климата. По всему Кыргызстану можно видеть высохшие маленькие речки. А в этом году и вовсе почти все лето не было дождей. Всего в Иссык-Кульской области 156 рек, но в озеро впадают только 30". Таалай Далбаев

Он отметил, что для устранения проблемы следует внедрять водосберегающие технологии, сеять менее водозатратные культуры и переходить на капельное орошение.

