Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уровень воды в Иссык-Куле заметно сократился за 10 лет, в Минприроды назвали причины

Вода в Иссык-Куле Фото: pixabay
В Минприроды Кыргызстана назвали решение для устранения проблемы сокращения уровня воды в Иссык-Куле. Для этого следует внедрять водосберегающие технологии, сообщает Zakon.kz.

Вода в Иссык-Куле за 10 лет отступила от берега почти на метр, сообщил начальник Управления водными и земельными ресурсами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Таалай Далбаев, передает Sputnik Кыргызстан.

"С 2011-го по 2021 год вода отступила от берега на 95 сантиметров. Причины – сокращение числа малых рек, впадающих в озеро, из-за жаркого климата. По всему Кыргызстану можно видеть высохшие маленькие речки. А в этом году и вовсе почти все лето не было дождей. Всего в Иссык-Кульской области 156 рек, но в озеро впадают только 30".Таалай Далбаев

Он отметил, что для устранения проблемы следует внедрять водосберегающие технологии, сеять менее водозатратные культуры и переходить на капельное орошение.

Читайте также

Ирак запрещает СМИ использовать термин "гомосексуализм"

Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Подмосковье

В Кыргызстане изменили условия мобилизации

Данияр Кунафин
Иссык-Куль Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
В Абайской области археологи обнаружили пирамиду
В Абайской области археологи обнаружили пирамиду
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления