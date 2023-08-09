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Ирак запрещает СМИ использовать термин "гомосексуализм"

Запрет на гомосексуальность в Ираке Фото: pixabay
Официальный регулятор СМИ Ирака приказал всем СМИ и социальным сетям, работающим в государстве, не использовать термин "гомосексуализм", а вместо него говорить "сексуальные отклонения", сообщает Zakon.kz.

Комиссия по коммуникациям и СМИ Ирака заявила, что также запрещено использовать термин "гендер". Она запретила всем лицензированным ею телефонным и интернет-компаниям использовать эти термины в любых своих мобильных приложениях, передает Asia One.

Наказание за нарушение этого правила пока не определено, но может включать штраф.

В Ираке нет прямой уголовной ответственности за гомосексуальные отношения, но нечетко сформулированные статьи о нравственности в Уголовном кодексе страны используются для преследования представителей ЛГБТ-сообщества.

В последние два месяца основные иракские партии усилили критику прав ЛГБТ, а радужные флаги часто сжигали во время акций протеста шиитских мусульманских группировок, выступающих против недавних сожжений Корана в Швеции и Дании.

По данным исследования Our World in Data, более чем в 60 странах гомосексуальные отношения считаются уголовно наказуемыми, в то время как однополые сексуальные контакты легальны более чем в 130 странах.

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