Политика

Токаев направил телеграмму президенту Ирака

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 11:01 Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Республики Ирак, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 апреля 2026 года Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака.

"Глава нашего государства пожелал успехов в реализации его политических инициатив, направленных на обеспечение процветания Ирака и его народа", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах традиционной дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь развиваться.

11 апреля 2026 года парламент Ирака избрал новым президентом страны Низара Мохаммеда Саида Амиди, представителя Патриотического союза Курдистана. Он сменил на этом посту Абдула Латифа Рашида. До избрания Амиди занимал пост министра окружающей среды Ирака.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, в которых победила партия "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
