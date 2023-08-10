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Взрыв в Сергиевом Посаде: число пострадавших увеличилось до 60 человек

Взрыв в Сергиевом Посаде: число пострадавших увеличилось до 60 человек Фото: https://t.me/DAkulovSP
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что кличество пострадавших в результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Уже 9 числятся как пропавшие без вести, сообщает Zakon.kz

"На данный момент насчитывается 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено", – написал Акулов в Telegram.

Он также добавил, что выехал на место ликвидации последствий происшествия, специалисты продолжают разбор завалов. "Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется", - написал он.

Акулов подчеркнул, что информирование о ликвидации последствий продолжится утром. 

По данным ТАСС с ссылкой на экстренные службы уже 9 человек числятся без вести пропавшими.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В работах задействованы 64 человека. По словам Акулова, взрыв привел к разрушениям городской инфраструктуры, в частности пострадала котельная, у соседних домов оказались повреждены фасады и окна.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой. В результате происшествия погиб один человек.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.

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