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Культура и шоу-бизнес

Алексей Воробьев вызвал хейт за то, что назвал девушек с макияжем неполноценными

Алексей Воробьев вызвал волну хейта за то, что назвал девушек с макияжем неполноценными, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 04:18 Фото: Instagram/mr.alexsparrow
Российский певец Алексей Воробьев поделился с подписчиками любопытными размышлениями. По мнению певца, если девушка делает макияж, то она зависит от чужого мнения, а значит, не является полноценной личностью, сообщает Zakon.kz.

В качестве аргумента артист привел аргумент, что "для себя" мейк-ап можно сделать разве что перед сном, а днем его точно делают для окружающих. Подобное мнение навлекло на певца критику. Алексей и тут не стал молчать, выйдя на связь с фолловерами из Лос-Анджелеса. Он иронично признал поражение.

"Конечно же, я не прав, правы вы", – ответил Воробьев на критику.

Но тут же добавил:

"Пересмотрите мое первое утверждение, в котором я говорю, что полноценная личность – это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения, ему плевать, что думают и говорят другие. Потому вы, к сожалению, лишь подтверждаете мою теорию".

Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но иногда за него можно поплатиться отменой концертов. Очередное выступление Алексея Воробьева в Москве должно состояться в марте.

Ранее 60-летняя Алена Апина заявила о зависти Бейонсе и Дженнифер Лопес к ее нарядам.

Аксинья Титова
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