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Сын Джо Байдена получал деньги от казахских и российских олигархов – СМИ

сын Джо Байдена Фото: wikimedia.org
Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер опубликовал доклад о зарубежных операциях президента Джо Байдена, из которого следует, что семья президента и его партнеры получали миллионы от бизнесменов из РК и РФ во время его вице-президентства, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox News, в докладе содержатся скриншоты банковских записей.

"Комитет обнаружил, что миллионы долларов поступили на банковские счета семьи Байденов из иностранных источников, включая Китай, Румынию, Казахстан, Россию и Украину. (…) не объяснил, какие услуги, если таковые имеются, Байдены и их партнеры предоставили в обмен на более чем 20 млн долларов иностранных платежей", – говорится в документе.

Как уточняется, в докладе упоминается о платежах казахского олигарха Кенеса Ракишева.

Отметим, что Ракишев – казахстанский бизнесмен, президент холдинга Fincraft Group, Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam. Входит в списки "ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана", "ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана журнала Forbes".

Также в докладе говорится о российском предпринимателе Елене Батуриной, которая, как утверждается, перевела подставной компании Rosemont Seneca Thornton 3,5 млн долларов. Кроме того, в документе говорится о взаимоотношениях с украинским нефтегазовым холдингом Burisma.

Утверждается, что Байден встречался с этими лицами или их представителями лично.

Помимо этого, Комер заявил, что сын действующего президента Хантер Байден использовал влияние своего отца, чтобы получать миллионы от олигархов в Казахстане, России и Украине.

Ранее, еще будучи президентом США, Трамп обвинял СМИ в "замалчивании возможной причастности Байдена к коррупции". Он не раз говорил, что сын Байдена Хантер якобы получал выплаты из-за рубежа.

20 июня Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признает себя виновным по трем федеральным обвинениям.

Кроме того, сообщалось, как олигархи используют Брюссель для отмывания своей репутации.

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