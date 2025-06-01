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Мир

Выяснилось, что Джо Байден не сам подписывал документы

кто подписывал документы за Джо Байдена, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 21:52 Фото: Instagram/joebiden
Председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявил о том, что установлены личности четырех сотрудников Белого дома, которые при помощи автопера подписывали документы от имени Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, конгрессмен рассчитывает на разъяснение ситуации от ответственных за автоперо, а также отчет о том, как именно был выстроен процесс автоматического подписания "важнейших документов", включая помилования и исполнительные указы.

"Сотрудники Белого дома брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Джо Байдена волшебным образом появлялась на бумагах. Мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями", – заявил законодатель.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил о том, что Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.  Позже политик заявил о начале лечения на фоне неутешительных прогнозов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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