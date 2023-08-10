Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Плывущий по реке дом сняли на видео во время наводнения в Норвегии

Плывущий по реке дом сняли на видео во время наводнения в Норвегии Фото: скриншот с видео
На юге Норвегии в местечке Хемседал во время наводнения смыло жилой дом. Видео проплывающего дома, который еще и врезался в мост сняли очевидцы, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала SHOT, в Хемседале после сильного шторма "Ганс" частично обрушилась плотина. После происшествия начались оползни, тысячи человек были эвакуированы из района подтопления. Данных о погибших пока не было. Но видео уплывшего дома разлетелось по всей сети.

Очевидцы засняли момент, как жилой дом, смытый в реку врезается в мост.

По словам официальных лиц, Сильные осадки на юге Норвегии вызвали оползни и наводнения в горном районе и вынудили население вниз по течению эвакуироваться. Сообщается что частично прорвалась плотина. Первоначально власти рассматривали возможность взрыва части плотины на гидроэлектростанции Браскерайдфосс, чтобы предотвратить затопление населенных пунктов. Но от этой идеи отказались после того, как вода прорвала конструкцию, сообщил журналистам представитель полиции Фредрик Томсон.

Читайте также

Взрыв в Сергиевом Посаде: число пострадавших увеличилось до 60 человек

Сын Джо Байдена получал деньги от казахских и российских олигархов – СМИ

Стало известно о тяжелом состоянии Бари Алибасова

Елена Вебер
Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления