Плывущий по реке дом сняли на видео во время наводнения в Норвегии

На юге Норвегии в местечке Хемседал во время наводнения смыло жилой дом. Видео проплывающего дома, который еще и врезался в мост сняли очевидцы, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала SHOT, в Хемседале после сильного шторма "Ганс" частично обрушилась плотина. После происшествия начались оползни, тысячи человек были эвакуированы из района подтопления. Данных о погибших пока не было. Но видео уплывшего дома разлетелось по всей сети.

Очевидцы засняли момент, как жилой дом, смытый в реку врезается в мост.

По словам официальных лиц, Сильные осадки на юге Норвегии вызвали оползни и наводнения в горном районе и вынудили население вниз по течению эвакуироваться. Сообщается что частично прорвалась плотина. Первоначально власти рассматривали возможность взрыва части плотины на гидроэлектростанции Браскерайдфосс, чтобы предотвратить затопление населенных пунктов. Но от этой идеи отказались после того, как вода прорвала конструкцию, сообщил журналистам представитель полиции Фредрик Томсон.