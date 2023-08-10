Власти Ливана запретили жителям смотреть фильм "Барби"

Из-за "несоответствия нравственным идеалам" на территории Ливана ввели запрет на фильм "Барби". Об этом сообщил министр культуры Мухаммед Муртада, передает Zakon.kz

Как пишет ТАСС со ссылкой на национальное агентство Al Wataniya, после тщательного изучения стало ясно, что фильм "Барби" противоречит нравственным и религиозным ценностям и принципам, установленным в Ливане, так как пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность, - приводит слова министра агентство.

"Вместе с тем проповедует уродливую идею отказа от опеки отца, умаления и высмеивания роли матери, ставит под сомнение необходимость вступления в брак и создания семьи, а также показывает их как препятствие для саморазвития личности, особенно для женщин".

По мнению министра, возможный показ фильма имел бы наихудшие последствия для детей и молодежи Ливана. Мортада призвал принять все необходимые меры для его запрета на территории страны.

Ранее сообщалось, что рекорд побили кассовые сборы фильма "Барби". За первые три недели проката фильм "Барби" собрал 1,03 млрд долларов. Это стало рекордом для кинематографа.

Впервые в истории фильм женщины-режиссера, снятый соло, превысил в кассовых сборах миллиард долларов. Это делает Грету Гервиг, режиссера "Барби", настоящей рекордсменкой.