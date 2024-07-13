Виновных в убийстве кандидата в президенты Эквадора приговорили к тюремным срокам

Двое заказчиков убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио в 2023 году приговорены к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Трое сообщников были приговорены к 12 годам лишения свободы. Прокуратура запросила максимальный срок наказания для пятерых обвиняемых, пишет Associated Press.

Приговоры мужчине и женщине, признанным виновными в подстрекательстве к убийству, включали штраф в размере $460 000 и компенсационную выплату $100 000 каждым из них семье политика. Остальные трое обвиняемых были оштрафованы на $156 400 каждый и должны были выплатить $33 000 семье.

По данным прокуратуры, один из зачинщиков, Карлос Ангуло по прозвищу "Невидимый", координировал убийство из тюрьмы в Эквадоре, где он содержался, и давал указания по видеоконференции другому человеку о казни, которая была записана на их мобильные телефоны. Последний не был привлечен к ответственности.

Другой зачинщик, Лаура Кастильо, как сообщается, отвечала за обеспечение боевиков логистическими элементами, включая мотоциклы и деньги.

По словам прокуроров, трое сообщников – Эрик Рамирес, Виктор Флорес и Александра Чимбо – отвечали за оповещение настоящих убийц о перемещениях жертвы.

Всего по делу проходило 13 обвиняемых, в том числе несколько колумбийцев, которые после ареста были убиты в октябре прошлого года в тюрьмах Гуаякиля и Кито, где они содержались во время расследования.

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Фернандо Вильявисенсио, 59 лет, был убит вооруженными людьми на мотоциклах 9 августа прошлого года, когда он выходил из школы в столице Эквадора Кито после предвыборного митинга. Тринадцать человек получили ранения. Убийство произошло за две недели до выборов.