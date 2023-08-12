Более шестидесяти человек погибли в самом смертоносном пожаре на Гавайях

Жизни 67 человек унес самый разрушительный в истории гавайского архипелага пожар, который распространился на острове Мауи в последние дни, сообщает Zakon.kz.

Власти назвали пожар, начавшийся на острове Мауи во вторник, самым смертоносным в истории архипелага с тех пор, как он стал частью США. По последним данным, которые приводит Sky News, жертвами разрушительного пожара стали 67 человек.

Губернатор Джош Грин отмечает, что поисковые работы на местах пожара продолжаются, есть вероятность, что число жертв в ближайшие дни будет расти. Спасатели работают на руинах полностью уничтоженного города Лахайна с поисковыми собаками.

Губернатор отмечает, что стихия стала самой смертоносной с 1959 года, когда острова вошли в состав США. За эти годы больше всего жизней унес в 1960 году цунами. Тогда погибл 61 человек.

Пожары на Гавайях начались еще во вторник – огонь быстро распространился из-за сильного ветра, который принес с собой бушующий более чем в тысяче километров от архипелага ураган Дора. Некоторым людям пришлось бросаться в океан, чтобы спастись от пламени. Очевидцы описывают последствия пожара как "апокалиптические картины, полные пепла и обломков".