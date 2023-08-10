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Внезапный рост курса доллара произошел в банках Узбекистана

курс доллара Фото: pixabay
С утра 10 августа курс доллара в банках Узбекистана подскочил примерно на 400 сумов и установился на уровне 12 050 – 12 150 сумов (460 – 464 тенге), Центральный банк выпустил разъяснение о ситуации на внутреннем валютном рынке, сообщает Zakon.kz.

Причиной роста курса доллара ЦБ Узбекистана назвал значительное обесценивание национальных валют основных стран-торговых партнеров, сообщает Nuz.uz.

Вначале это привело к укреплению реального эффективного обменного курса сума через внешнюю торговлю и денежные переводы. Однако затем такая ситуация негативно отразилась на валютных поступлениях и объеме предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке по каналам экспорта и денежным переводам в страну.

В результате произошло "небольшое ускорение темпов девальвации обменного курса сума на внутреннем валютном рынке". Курс был скорректирован под влиянием фундаментальных факторов.

Центральный банк заверил узбекистанцев, что располагает достаточными инструментами для предотвращения резкого снижения обменного курса. В случае необходимости банк готов провести дополнительные интервенции, то есть вывести на внутренний рынок больше долларов.


"Данная коррекция обеспечивает возврат реального эффективного обменного курса к своему долгосрочному тренду, а сбалансированный обменный курс будет служить росту предложения на рынке за счет увеличения валютных поступлений".Центробанк Узбекистана

Также регулятор предсказывает, что реальный эффективный обменный курс стабилизируется к концу года и в среднесрочной перспективе.

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