Курс доллара нашел равновесие: надолго или нет

В конце августа 2025 года курс доллара США к тенге стабилизировался близко к отметке 535 тенге за доллар. Этот уровень уже несколько недель выступает в роли балансовой точки для валютного рынка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Насколько устойчива такая стабилизация и стоит ли ожидать сохранения курса на этом уровне?

Почему 535 тенге?

Этим летом курс доллара демонстрировал значительные колебания – то опускаясь до отметки 510, то превышая 550 тенге, что отражало влияние внешнеполитических и внутренних факторов. В конце концов действия Нацбанка РК, а также уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров привели к тому, что волатильность превратилась в относительную стабильность.

В основе пары USD/KZT сейчас – сочетание благоприятных цен на сырье, умеренной политики ФРС и сбалансированного денежного рынка Казахстана. Рост стоимости нефти и металлов поддерживает экспорт, а осторожная позиция американского регулятора тормозит чрезмерный рост доллара.

Прогнозы курса доллара

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что в последние дни курс чуть колебался вокруг уровня поддержки 535 тенге, и Национальный банк удерживал эту отметку.

"В начале следующей недели возможен кратковременный спуск курса чуть ниже – в диапазоне около 533 тенге с колебаниями плюс-минус 0,5 тенге". Арсен Темирбаев

Аналитики Apecon подают более конкретные даты: курс доллара к тенге, по их расчетам, опустится к 532 тенге 27 и 28 августа и закрепится на 531 тенге к 29 августа и 1 сентября. Такая динамика отражает сезонное укрепление тенге и продолжение политики регулятора.

Поддержка макроэкономики Нацбанком

Национальный банк РК сегодня дал четкий сигнал: на среднесрочной дистанции сальдо текущего счета платежного баланса будет оставаться в зоне умеренного дефицита. Это связано с ожидаемым снижением цен на ключевые экспортные товары, ростом импорта и значительными выплатами иностранным инвесторам в сырьевом секторе.

Чтобы поддержать экономический рост, регулятор стимулирует банки перенаправлять ликвидность в корпоративное кредитование, снижая при этом доступность потребительских кредитов и операций с инструментами банка. Для этого создаются налоговые льготы и корректируются денежно-кредитные меры.

Заявление регулятора комментирует экономист Эльдар Шамсутдинов.

"Посмотрим на темпы роста портфеля потребкредитования, пока они остаются положительными. Однако важно отметить позитивный сдвиг, риски данного сегмента признаны". Эльдар Шамсутдинов

Геополитика и глобальные вызовы

На геополитическом горизонте наблюдается затишье: переговоры по Украине приостановлены, однако страны ЕС готовятся к обсуждению новых санкций против России, а США планируют дополнительные пошлины на импорт из Индии из-за ее торговых связей с РФ.

Кроме того, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул наделало шума: регулятор может начать снижать ставки уже в сентябре, что породило оптимизм на рынках. Однако первые дни торгов в США после этого характеризовались фиксацией прибыли.

Рубль под давлением

Рубль на валютном рынке постепенно теряет позиции, несмотря на пик фискальных платежей. Волатильность растет, и тенденция к ослаблению российской валюты, вероятно, усилится после завершения налогового периода. Возможное снижение ключевой ставки ФРС в сентябре станет дополнительным фактором давления. Отметим и восстановление импорта, что в краткосрочной перспективе негативно сказывается на рубле. Прогноз по курсу рубля: к юаню – 11,1-11,3, к доллару – 80-81 рубль.

Цены на нефть поддерживают тенге

За прошедшую неделю цена нефти марки Brent выросла с 66,53 до 67,18 доллара за баррель, что соответствует росту примерно на 0,98%. Этот позитивный тренд способствует укреплению экспортной выручки и поддерживает курс тенге.

Что в итоге?

Нам остается признать, что отметка около 535 тенге за доллар сегодня – это реальный баланс интересов казахстанской экономики и мировых факторов. Курс устойчив в краткосрочной перспективе, что подтверждают прогнозы экспертов и действия регулятора. Сохранение этого "равновесия" надолго – ключевой и конкретный вызов для Нацбанка РК во второй половине 2025 года.

В конце отметим, что по итогам дневных торгов на бирже KASE курс доллара сложился на уровне 533,87 тенге. На межбанке пара USD/KZT торгуется по 534,06, в обменниках Астаны средний курс продажи доллара равен 539,04 тенге.