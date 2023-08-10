Африканский пастор пригрозил Байдену "Божьим гневом" при вторжении в Нигер

Руководитель Евангелической духовной церкви INRI Элайджа Айоделе предостерег президента США Джо Байдена от вторжения в Нигер после переворота, сообщает Zakon.kz.

Айоделе предупредил, что вторжение в Нигер "равносильно борьбе с Богом", и добавил, что это может привести к третьей мировой войне, сообщает Daily Post.



Это предупреждение последовало за комментарием исполняющей обязанности заместителя секретаря США Виктории Нуланд, которая попросила хунту вернуть Базума к власти.

Однако Айоделе предупредил, что вторжение США в Нигер является сатанинским и террористическим шагом, который вызовет Божий гнев.

Айоделе предупредил Байдена, чтобы тот позволил народу Нигер самому решать свое будущее, а не навязывал ему возвращение демократии. По словам Айоделе, вторжение в Нигер создаст новые проблемы для мира во всем мире.

"Если США вторгнутся в Республику Нигер, это будет сатанинским и террористическим шагом. Это означает, что Джо Байден ищет Божьего гнева. Это средство начать третью мировую войну, против которой выступает Бог". пастор Айоделе

Он также подчеркнул, что попытка вторжения в Нигер разрушит его карьеру в преддверии выборов президента США в 2024 году.