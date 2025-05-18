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Мир

Джо Байдену поставили страшный диагноз

Джо Байдену поставили страшный диагноз, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 01:20 Фото: Instagram/joebiden
Агрессивную форму рака простаты диагностировали у экс-президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, рак уже распространился на кости политика.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа степени 5) с метастазами в кости", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что "рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить".

Байден и его семья "рассматривают варианты лечения со своими врачами", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Байден вновь оказался в центре внимания после интервью на шоу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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