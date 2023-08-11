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В Южной Корее экстренно эвакуируют людей из-за наводнений

В Южной Корее экстренно эвакуируют людей из-за наводнений Фото: Тwitter/AP
Очередная непогода обрушилась на Южную Корею тропическим штормом. Сообщается о гибели одного человека, свыше 10 тысяч жителей экстренно эвакуировали спецслужбы, сообщает Zakon.kz.

10 августа на восточную и южную часть страны обрушился шторм Ханун. Он принес с собой проливные дожди, которые превратили улицы с потоки воды. Жертвой наводнений стал одни человек, сообщает АР.

Из-за сильный дождей в южных регионах страны начались оползни и разрушения домов. Спасательные службы во второй половине дня эвакуировали из домов порядка 15 тысяч человек. Уровень водоемов значительно поднялся, отмечают ведомства. Тысячи домов остались без электричества, чиновники перекрыли сотни дорог и автострад.

Шторм обрушился на Южную Корею через несколько недель после разрушительного наводнения, которое вызвало оползни. В результате погибли более 40 человек.

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