В Южной Корее экстренно эвакуируют людей из-за наводнений
Фото: Тwitter/AP
Очередная непогода обрушилась на Южную Корею тропическим штормом. Сообщается о гибели одного человека, свыше 10 тысяч жителей экстренно эвакуировали спецслужбы, сообщает Zakon.kz.
10 августа на восточную и южную часть страны обрушился шторм Ханун. Он принес с собой проливные дожди, которые превратили улицы с потоки воды. Жертвой наводнений стал одни человек, сообщает АР.
Из-за сильный дождей в южных регионах страны начались оползни и разрушения домов. Спасательные службы во второй половине дня эвакуировали из домов порядка 15 тысяч человек. Уровень водоемов значительно поднялся, отмечают ведомства. Тысячи домов остались без электричества, чиновники перекрыли сотни дорог и автострад.
Шторм обрушился на Южную Корею через несколько недель после разрушительного наводнения, которое вызвало оползни. В результате погибли более 40 человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript