В Южной Корее экстренно эвакуируют людей из-за наводнений

Очередная непогода обрушилась на Южную Корею тропическим штормом. Сообщается о гибели одного человека, свыше 10 тысяч жителей экстренно эвакуировали спецслужбы, сообщает Zakon.kz.

10 августа на восточную и южную часть страны обрушился шторм Ханун. Он принес с собой проливные дожди, которые превратили улицы с потоки воды. Жертвой наводнений стал одни человек, сообщает АР.

Из-за сильный дождей в южных регионах страны начались оползни и разрушения домов. Спасательные службы во второй половине дня эвакуировали из домов порядка 15 тысяч человек. Уровень водоемов значительно поднялся, отмечают ведомства. Тысячи домов остались без электричества, чиновники перекрыли сотни дорог и автострад.

Шторм обрушился на Южную Корею через несколько недель после разрушительного наводнения, которое вызвало оползни. В результате погибли более 40 человек.