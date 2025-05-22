В Швейцарии коров экстренно эвакуируют на вертолетах из-за угрозы оползня

В альпийской деревне Блаттен в долине Лётченталь объявили угрозу схода крупного оползня. В связи с этим власти эвакуировали не только людей, но и скот. К примеру, чтобы вывезти коров, они использовали вертолеты, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, из опасной зоны были вывезены 300 человек и 52 коровы. В то время как часть животных была перемещена пешком или по дорогам, для доставки других животных пришлось использовать вертолеты – так чиновники обеспечили безопасность сельскохозяйственных животных в условиях сложного горного рельефа.

Witness the incredible helicopter rescue of a cow in the Swiss Alps! Nature's drama unfolds with human ingenuity. #WildlifeRescue #SwissAlps #NatureIsAmazing #HelicopterMissionpic.twitter.com/pUaleekJR1 — Mahender Bogi (@xxmahibogixx) May 21, 2025

Администрация заявила, что пока не может назвать сроки, когда жители смогут вернуться в свои дома. Решение об эвакуации было принято в целях предосторожности, поскольку геологи зафиксировали признаки возможного смещения грунта в районе населенного пункта.

Here's another cow flying over Switzerland.



In mountainous regions like the Swiss Alps, cows grazing in high pastures may get injured or become too weak to walk down the steep terrain. Helicopters are used to transport these cows.pic.twitter.com/TXXCqV0sEr — Cats & Dogs Universe (@CatsandDogsmem) May 20, 2025

Ранее сообщалось, что Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец.