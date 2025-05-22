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Мир

В Швейцарии коров экстренно эвакуируют на вертолетах из-за угрозы оползня

в Швейцарии коров экстренно эвакуируют на вертолетах, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 22:46 Фото: pixabay
В альпийской деревне Блаттен в долине Лётченталь объявили угрозу схода крупного оползня. В связи с этим власти эвакуировали не только людей, но и скот. К примеру, чтобы вывезти коров, они использовали вертолеты, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, из опасной зоны были вывезены 300 человек и 52 коровы. В то время как часть животных была перемещена пешком или по дорогам, для доставки других животных пришлось использовать вертолеты – так чиновники обеспечили безопасность сельскохозяйственных животных в условиях сложного горного рельефа.

Администрация заявила, что пока не может назвать сроки, когда жители смогут вернуться в свои дома. Решение об эвакуации было принято в целях предосторожности, поскольку геологи зафиксировали признаки возможного смещения грунта в районе населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлит запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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