В Швейцарии коров экстренно эвакуируют на вертолетах из-за угрозы оползня

По информации UPI, из опасной зоны были вывезены 300 человек и 52 коровы. В то время как часть животных была перемещена пешком или по дорогам, для доставки других животных пришлось использовать вертолеты – так чиновники обеспечили безопасность сельскохозяйственных животных в условиях сложного горного рельефа.

Администрация заявила, что пока не может назвать сроки, когда жители смогут вернуться в свои дома. Решение об эвакуации было принято в целях предосторожности, поскольку геологи зафиксировали признаки возможного смещения грунта в районе населенного пункта.

Here's another cow flying over Switzerland.



In mountainous regions like the Swiss Alps, cows grazing in high pastures may get injured or become too weak to walk down the steep terrain. Helicopters are used to transport these cows.pic.twitter.com/TXXCqV0sEr