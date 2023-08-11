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Очковые пингвины могут вымереть через 12 лет

исчезновение очкового пингвина Фото: pixabay
Очковые пингвины могут вымереть к 2035 году, если не будут приняты меры по обеспечению их выживания, сообщает Zakon.kz.

За последние 100 лет популяция очковых (африканских) пингвинов резко сократилась. Считается, что в начале XX века численность размножающихся пингвинов составляла несколько миллионов пар, а сегодня их осталось менее 11 тыс., и популяция продолжает резко сокращаться, сообщает The Guardian.

Пингвин занесен Международным союзом охраны природы в "красный список" видов, находящихся под угрозой исчезновения. По мнению ученых, при сохранении нынешних тенденций к 2035 году не останется достаточного количества размножающихся пар для дальнейшего выживания вида в дикой природе.

Чрезмерный вылов рыбы и изменения окружающей среды в Индийском океане привели к сокращению популяций таких рыб, как сардины и анчоусы, в результате чего пингвины испытывают трудности в поисках пищи. Кроме того, им угрожают болезни, штормы и наводнения, а также загрязнение окружающей среды.

Очковые пингвины известны своей необычной окраской и характерным криком. В основном они обитают на островах у побережья Намибии и Южной Африки. В 1985 году они образовали колонию на пляже Боулдерс в пригороде Саймонс Таун в Кейптауне. Пингвины часто попадают в город, их можно встретить гнездящимися в садах, прячущимися под машинами.

Несмотря на угрозы, с которыми сталкиваются пингвины, есть надежда на их выживание. По мнению ученых, это возможно при совместных усилиях правительства ЮАР, рыболовов, нефтяных и судоходных компаний, а также защитников природы.

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