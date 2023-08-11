Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия во многих случаях" из-за его экономических проблем. Президент США заявил, что страна находится в затруднительном положении из-за слабого роста, сообщает Zakon.kz.

Президент США указал на высокий уровень безработицы и старение рабочей силы, сказав, что "у Китая проблемы", сообщает The Guardian.



"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи". Джо Байден

Байден подчеркнул, что "не хочет обидеть Китай" и стремится к рациональным отношениям с этой страной.

В июне Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". Китай назвал эти высказывания "политической провокацией".

В июле экономика Китая впала в дефляцию, а цены на фабриках также продолжили снижение. По данным Национального статистического бюро Китая (NBS), индекс потребительских цен, являющийся основным показателем инфляции, в июле снизился на 0,3%, после того как в июне он не изменился. Аналитики ожидали снижения индекса на 0,4% в годовом исчислении.

По мнению аналитиков, эти данные являются явным признаком ослабления китайской экономики, что должно вызвать беспокойство компаний и экономик стран ЕС, для которых Китай является ключевым торговым партнером.

Июльские данные стали первым отрицательным показателем инфляции в Китае с начала 2021 года, когда цены были ослаблены из-за пандемии коронавируса и падения цен на свинину.