Вертолет управления дорожного движения в Испании упал при посадке

Вертолет главного управления дорожного движения (DGT) упал во время посадки на юге Испании, пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Europa Press, инцидент произошел недалеко от бензоколонки в муниципалитете Ла-Мохонера в провинции Альмерия.

"В пятницу вертолет главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время приземления хвостовой двигатель задел дерево.

Как предполагается, причиной стал внезапный порыв ветра.

Пару недель назад вертолет с пассажирами загорелся в России на границе с Казахстаном.