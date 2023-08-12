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Вертолет управления дорожного движения в Испании упал при посадке

вертолет упал в Испании Фото: pixabay
Вертолет главного управления дорожного движения (DGT) упал во время посадки на юге Испании, пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Europa Press, инцидент произошел недалеко от бензоколонки в муниципалитете Ла-Мохонера в провинции Альмерия.

"В пятницу вертолет главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время приземления хвостовой двигатель задел дерево.

Как предполагается, причиной стал внезапный порыв ветра.

Пару недель назад вертолет с пассажирами загорелся в России на границе с Казахстаном.

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