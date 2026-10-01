В Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы
Целью внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением является обеспечение транспортной доступности для жителей города Астаны, в том числе повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение аварийности, повышение эффективности функционирования общественного транспорта.
Задачи автоматизированных систем управления дорожным движением:
- повышение эксплуатационной эффективности транспортной системы;
- увеличение пропускной способности транспортных потоков;
- уменьшение задержек в пути, связанных с использованием различных видов транспорта;
- увеличение удобства и комфорта в пути;
- увеличение транспортной доступности общественного транспорта;
- надежность времени прохождения запланированного участка пути;
- общая и личная безопасность участников дорожного движения;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- увеличение безопасности участников дорожного движения;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Предусмотрено, что внедрение и эксплуатация автоматизированных систем управления дорожным движением осуществляется управляющей компанией.
Требования к внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением
Порядок внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением:
- разработка технико-экономического обоснования;
- разработка проектно-сметной документации;
- производство строительно-монтажных работ;
- тестовые испытания;
- ввод в эксплуатацию системы управления дорожным движением.
До принятия решения о разработке и внедрении автоматизированных систем управления дорожным движением управляющей компанией должны быть проведены системные исследования исходных данных:
- паспорта улично-дорожной сети;
- плана создания и реконструкции улично-дорожной сети;
- предварительных данных об интенсивности и скорости движения по видам транспорта и типам транспортных средств;
- плановой схемы пассажирских перевозок и статистики пассажиропотоков;
- статистики по очагам затруднений движения и дорожно-транспортных происшествий;
- топологической карты зоны внедрения интеллектуальной транспортной системы;
- интенсивности, скорости транспортных потоков и их разделение по типам транспортных средств на улично-дорожной сети;
- пиковых нагрузок по утренним, вечерним и сезонным (дачным) пикам;
- схемы спроса на пропускную способность участков улично-дорожной сети.
Как отмечается, содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонт центрального и периферийного оборудования интеллектуальной транспортной системы должны обеспечиваться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
Для долгосрочной эксплуатации объектов автоматизированных систем управления дорожным движением должна быть обеспечена их постоянная функциональная исправность на весь период эксплуатации.
Текущий и плановый ремонт центрального и периферийного оборудования осуществляется управляющей компанией.
Постановление вводится в действие с 22 октября 2026 года.
При этом ранее действовавшие правила утрачивают свою силу.