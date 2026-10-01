В Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы

Акимат города Астаны постановлением от 14 сентября 2026 года утвердил Правила внедрения и эксплуатации автоматизированных систем управления дорожным движением, сообщает Zakon.kz.

Целью внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением является обеспечение транспортной доступности для жителей города Астаны, в том числе повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение аварийности, повышение эффективности функционирования общественного транспорта.

Задачи автоматизированных систем управления дорожным движением:

повышение эксплуатационной эффективности транспортной системы;

увеличение пропускной способности транспортных потоков;

уменьшение задержек в пути, связанных с использованием различных видов транспорта;

увеличение удобства и комфорта в пути;

увеличение транспортной доступности общественного транспорта;

надежность времени прохождения запланированного участка пути;

общая и личная безопасность участников дорожного движения;

обеспечение безопасности дорожного движения;

увеличение безопасности участников дорожного движения;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Предусмотрено, что внедрение и эксплуатация автоматизированных систем управления дорожным движением осуществляется управляющей компанией.

Требования к внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением

Порядок внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением:

разработка технико-экономического обоснования;

разработка проектно-сметной документации;

производство строительно-монтажных работ;

тестовые испытания;

ввод в эксплуатацию системы управления дорожным движением.

До принятия решения о разработке и внедрении автоматизированных систем управления дорожным движением управляющей компанией должны быть проведены системные исследования исходных данных:

паспорта улично-дорожной сети;

плана создания и реконструкции улично-дорожной сети;

предварительных данных об интенсивности и скорости движения по видам транспорта и типам транспортных средств;

плановой схемы пассажирских перевозок и статистики пассажиропотоков;

статистики по очагам затруднений движения и дорожно-транспортных происшествий;

топологической карты зоны внедрения интеллектуальной транспортной системы;

интенсивности, скорости транспортных потоков и их разделение по типам транспортных средств на улично-дорожной сети;

пиковых нагрузок по утренним, вечерним и сезонным (дачным) пикам;

схемы спроса на пропускную способность участков улично-дорожной сети.

Как отмечается, содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонт центрального и периферийного оборудования интеллектуальной транспортной системы должны обеспечиваться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Для долгосрочной эксплуатации объектов автоматизированных систем управления дорожным движением должна быть обеспечена их постоянная функциональная исправность на весь период эксплуатации.

Текущий и плановый ремонт центрального и периферийного оборудования осуществляется управляющей компанией.

Постановление вводится в действие с 22 октября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают свою силу.