#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Право

В Астане приняли новые правила управления дорожным движением через автоматизированные системы

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Акимат города Астаны постановлением от 14 сентября 2026 года утвердил Правила внедрения и эксплуатации автоматизированных систем управления дорожным движением, сообщает Zakon.kz.

Целью внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением является обеспечение транспортной доступности для жителей города Астаны, в том числе повышение пропускной способности улично-дорожной сети, сокращение аварийности, повышение эффективности функционирования общественного транспорта.

Задачи автоматизированных систем управления дорожным движением:

  • повышение эксплуатационной эффективности транспортной системы;
  • увеличение пропускной способности транспортных потоков;
  • уменьшение задержек в пути, связанных с использованием различных видов транспорта;
  • увеличение удобства и комфорта в пути;
  • увеличение транспортной доступности общественного транспорта;
  • надежность времени прохождения запланированного участка пути;
  • общая и личная безопасность участников дорожного движения;
  • обеспечение безопасности дорожного движения;
  • увеличение безопасности участников дорожного движения;
  • сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Предусмотрено, что внедрение и эксплуатация автоматизированных систем управления дорожным движением осуществляется управляющей компанией.

Требования к внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением

Порядок внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением:

  • разработка технико-экономического обоснования;
  • разработка проектно-сметной документации;
  • производство строительно-монтажных работ;
  • тестовые испытания;
  • ввод в эксплуатацию системы управления дорожным движением.

До принятия решения о разработке и внедрении автоматизированных систем управления дорожным движением управляющей компанией должны быть проведены системные исследования исходных данных:

  • паспорта улично-дорожной сети;
  • плана создания и реконструкции улично-дорожной сети;
  • предварительных данных об интенсивности и скорости движения по видам транспорта и типам транспортных средств;
  • плановой схемы пассажирских перевозок и статистики пассажиропотоков;
  • статистики по очагам затруднений движения и дорожно-транспортных происшествий;
  • топологической карты зоны внедрения интеллектуальной транспортной системы;
  • интенсивности, скорости транспортных потоков и их разделение по типам транспортных средств на улично-дорожной сети;
  • пиковых нагрузок по утренним, вечерним и сезонным (дачным) пикам;
  • схемы спроса на пропускную способность участков улично-дорожной сети.

Как отмечается, содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонт центрального и периферийного оборудования интеллектуальной транспортной системы должны обеспечиваться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Для долгосрочной эксплуатации объектов автоматизированных систем управления дорожным движением должна быть обеспечена их постоянная функциональная исправность на весь период эксплуатации.

Текущий и плановый ремонт центрального и периферийного оборудования осуществляется управляющей компанией.

Постановление вводится в действие с 22 октября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают свою силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
10:13, Сегодня
Изменились правила субсидирования авиатоплива для международных маршрутов
Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны
14:24, 13 апреля 2026
Новые правила организации дорожного движения утвердили в Астане
Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки
14:38, 20 августа 2026
Приняты правила организации дорожного движения в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко на Азиаде-2026
10:54, Сегодня
Казахстанский теннисист Шевченко с "баранкой" проиграл матч за выход в полуфинал Азиады
Опытная борчиха завершила выступление на Азиаде
10:33, Сегодня
Ирина Кузнецова не будет бороться за Казахстан в малом финале Азиады
Казахстанка Екатерина Таранцева добыла бронзовую медаль на Азиаде по гребному слалому
10:28, Сегодня
Казахстанка Екатерина Таранцева добыла бронзовую медаль на Азиаде по гребному слалому
Джитсер Жибек Кулумбетова смотрит на соперницу
10:23, Сегодня
Джитсер Жибек Кулумбетова уступила в полуфинале и оспорит "бронзу" Азиады в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: