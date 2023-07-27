Вертолет с пассажирами загорелся в России на границе с Казахстаном

Вертолет с 13 пассажирами загорелся в России на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, расположенного на границе с Казахстаном, вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Алтай:

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется".

По предварительной версии, вертолет задел электрические провода.

"Информация уточняется". Главное управление МЧС России по Республике Алтай

По предварительным данным МЧС России, на борту Ми-8 находились 13 человек, шесть из которых погибли.

23 февраля 2023 года в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспас". В результате ЧП погибли четыре человека.

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Факт крушения вертолета в ЗКО зарегистрировали в ЕРДР ДП на транспорте по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".