Вертолет с пассажирами загорелся в России на границе с Казахстаном
В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, расположенного на границе с Казахстаном, вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Алтай:
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется".
По предварительной версии, вертолет задел электрические провода.
"Информация уточняется".Главное управление МЧС России по Республике Алтай
По предварительным данным МЧС России, на борту Ми-8 находились 13 человек, шесть из которых погибли.
23 февраля 2023 года в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспас". В результате ЧП погибли четыре человека.
Материал по теме
Факт крушения вертолета в ЗКО зарегистрировали в ЕРДР ДП на транспорте по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".