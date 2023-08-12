Фанатов Гарри Поттера попросили не приносить носки на могилу эльфа Добби

Британский фонд National Trust, который управляет пляжем Фрешуотер Уэст в графстве Пембрукшир на юго-западе Уэльса, обратился к фанатам фильмов о Гарри Поттере с просьбой не приносить носки и другие предметы на импровизированную могилу эльфа Добби, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Daily Telegraph, сцена гибели эльфа была снята на ранее упомянутом пляже, который со временем стал местом паломничества поклонников произведения Джоан Роулинг.





"Фрешуотер Уэст – место особенного научного интереса, здесь обитают серые тюлени, морские свиньи и некоторые из крупнейших популяций птиц в мире. Мы любим принимать гостей, и мы просим их помочь нам ухаживать за природой, ограничиваясь фотографиями, когда они посещают мемориал Добби. Такие предметы, как носки, безделушки и куски крашенной гальки могут попасть в морскую среду и подвергать риску дикую природу", – заявил представитель фонда.

Уточняется, что ежегодно почтить память эльфа сюда приезжают около 75 тыс. человек. Многие из них привозят на могилу на пляже предмет гардероба, с которым прочно ассоциируется этот персонаж – носки. Согласно сюжету, именно заполучив хитростью носок, эльф обрел свободу от своего хозяина Люциуса Малфоя. Позже, когда по сюжету книги он погиб, Гарри Поттер похоронил своего друга, снабдив могилку надписью: "Здесь покоится Добби, свободный эльф".

Выяснилось, что вопрос поднимается не впервые. В мае 2022 года National Trust провел опрос, чтобы все желающие высказались, что делать со стихийно созданным мемориалом эльфа – оставить его или перенести в более отдаленное место. В итоге "захоронение" все было решено не трогать, однако с тем условием, что посетители ограничатся фотографированием достопримечательности, но воздержатся от того, чтобы оставлять там различные предметы.

Ранее сообщалось, что школьную форму Гарри Поттера продали на аукционе за 101 тыс. долларов.